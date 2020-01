Sci: Cdm donne;prova discesa Bansko ad Haehlen, Brignone 2/a

(ANSA) - BANSKO (BULGARIA), 23 GEN - Bene le azzurre nell'unica prova cronometrata in vista delle due discese di Coppa del mondo in programma domani e dopodomani a Bansko e seguite domenica da un superG. La migliore è stata la svizzera Joana Haehlen in 1'30"69, seguita però subito dopo dall'azzurra Federica Brignone, 2/a in 1'30"79 e dall'austriaca Tamara Tippler, 3/a in 1'30"84.

Con il quinto tempo c'è anche Sofia Goggia in 1'31"83, immediatamente alle spalle della campionessa Usa Mikaela Shiffrin in 1'31"77. Marta Bassino ha invece chiuso con un buon 15/o tempo in 1'32"48, seguita da Nicol Delago in 1'32"63. Poi, più indietro Francesca Marsaglia in 1'32"93, Elena Curtoni in 1'33"12 e Nadia Delago in 1'34"51.

La discesa di domani, sui 1.615 metri della non difficile pista intitolatala al campione lussemburghese Marc Girardelli, recupera quella non disputata per maltempo in Val d'Isere.

