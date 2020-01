Sci: Paris sarà operato nel pomeriggio

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - Paris verra operato questo pomeriggio a Ortisei. L'azzurro è stato infatti nuovamente visitato questa mattina a Bolzano da parte della Commissione medica Fisi ed è stata presa la decisione, in accordo con l'atleta, di procedere immediatamente con l'operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rotto ieri cadendo in allenamento in Austria.

L'intervento sarà effettuato ad Ortisei nel primo pomeriggio, con la supervisione della Commissione medica federale stessa.

"E' un'operazione che devo fare e, dopo aver parlato con i dottori, abbiamo deciso di farla subito - ha detto Paris -. Sono in buone mani e mi auguro che vada tutto per il meglio".

"La vita è fatta di alti e bassi. Purtroppo ieri durante l'allenamento mi sono rotto i legamenti crociati". Lo ha scritto nel suo profilo social Domink Paris, all'indomani dell'incidente che gli ha fatto chiudere anticipatamente la stagione. "Non ho mai avuto un infortunio che richiede tanta pazienza, - ha aggiunto Domm- ma affronterò questa sfida e guardo già verso la prossima stagione. Grazie a tutti per il sostegno." (ANSA).