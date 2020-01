Falso allarme incendio Uni Bz

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - Falso allarme incendio questa mattina alla Libera Università di Bolzano. E' scattato l'allarme e con i megafoni è stato chiesto di evacuare l'edificio.

Studenti e professori, come anche i partecipanti di un convegno sul cambiamento climatico con il meteorologo Mercalli, sono così scesi in strada. Dopo pochi minuti è arrivato il cessato allarme e le lezioni sono riprese.

L'allarme è stato causato da una nuvola di polvere durante lavori in un magazzino di un laboratorio. Tra le sei e le settecento persone hanno temporaneamente abbandonato il palazzo principale e quello del rettorato. Non si è neanche reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.