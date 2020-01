Australian Open finiti per Sinner

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - Si ferma al secondo turno l'avventura di Jannik Sinner negli Australian Open di Melbourne.

Il 18enne di Sesto Pusteria è stato battuto dall'ungherese Marton Fucsovics (Atp 67) in tre set per 6-4, 6-4, 6-3. Ieri Sinner aveva festeggiato contro il beniamino locale Max Purcell la sua prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam.

La scorsa notte anche Andreas Seppi è stato impegnato nel doppio degli Australian Open a Melbourne. Il 35enne altoatesino ed il suo connazionale Lorenzo Sonego sono stati battuti al primo turno dalla coppia Henri Kontinen (FIN)/Jan-Lennard Struff in due set, dopo appena 48 minuti di gioco, con il punteggio di 6-4, 6-1. Ora Seppi si prepara per il suo match nel singolo.

L'altoatesino, dopo la grande prova all'esordio contro Miomir Kecmanovic, se la vedrà nella mercoledì notte al secondo turno con Stan Wawrinka (Atp 15).