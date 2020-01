Ladro seriale di sci scoperto da carabinieri Predazzo

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - I carabinieri di Predazzo hanno denunciato un uomo di 64 anni della provincia di Treviso ritenuto responsabile di una serie di furti di costosi sci avvenuti ultimamente nel comprensorio sciistico di Bellamonte.

L'uomo, che ha diversi precedenti per furto, è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza, i cui filmati sono stati analizzati dai militari dell'Arma.

Denunciato, inoltre, un commerciante della provincia di Torino, nel cui negozio sono stati recuperati 5 paia di sci.

A quanto emerso, il sessantenne veneto si appostava per osservare gli avventori dei rifugi o delle baite e appena vedeva depositare sci di un certo valore, con estrema disinvoltura raggiungeva la rastrelliera e li prelevava, per poi caricarli nella propria auto ed allontanarsi.