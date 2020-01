Imprenditori contro emergenza senzatetto

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - Dopo la casa invernale 1 inaugurata a dicembre da Heiner Oberrauch in via Carducci, ora un altro imprenditore segue l'esempio per attenuare il problema dei senzatetto a Bolzano. Hellmuth Frasnelli mette infatti nuovamente a disposizione il maso Zeiler a Gries che darà ospitalità a 20 persone che hanno un lavoro ma non un tetto sopra la testa, si tratta soprattutto di rifugiati. Al piano terra si troverà invece la casa invernale 2 che fino al 10 marzo accoglierà esclusivamente famiglie e donne. Caroline von Hohenblühel e Karin Cirimbelli, da tempo impegnate nel volontariato, hanno lamentato che "Bolzano è una delle città più ricche d'Europa e comunque non riesce a garantire un tetto alla gente costretta a dormire in strada con questo freddo".

L'imprenditore Oberrauch si è detto molto soddisfatto dell'esperienza finora fatta in via Cadorna. "Se tutte le persone fossero gentili come i nostri ospiti il mondo sarebbe migliore", ha commentato.