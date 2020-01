Visita a Trento di delegazione cinese dello Yunnan

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - Visita oggi in Provincia a Trento di una delegazione cinese proveniente dalla prefettura di Kunming, capitale della provincia dello Yunnan, per studiare lo sviluppo sostenibile e avviare la cooperazione economica.

Accolta dall'assessore allo sviluppo economico e lavoro, Achille Spinelli, e dal dirigente del Servizio attività internazionali Raffaele Farella, la delegazione ha partecipato ad una serie di confronti nel corso dei quali sono stati esaminati i diversi aspetti della sostenibilità in Trentino. La giornata di lavoro ha offerto l'opportunità per una conoscenza reciproca sul piano economico e scientifico-tecnologico nella prospettiva di avviare attività di collaborazione e interscambio.

Fra gli interessi manifestati dalla delegazione quello di approfondire la conoscenza dei progetti e delle pratiche più avanzate nel campo della gestione 'green' della zona del lago di Garda.