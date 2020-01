Fondazione Mach in Piattaforma Food 2030

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - La Fondazione Edmund Mach entra nella Piattaforma europea Food 2030, che raccoglie e veicola a livello europeo le priorità di ricerca e innovazione, per portare in Europa le proposte e le buone pratiche del territorio trentino sui grandi temi del cibo e della nutrizione.

Trentacinque le candidature per sette posti disponibili. Fem si farà portavoce del territorio trentino con due attività specifiche nell'ambito di "Fit4Food2030", un progetto Horizon 2020 il cui obiettivo è quello di supportare la Commissione EU nella trasformazione dei sistemi agroalimentari del futuro: l'organizzazione di un workshop per raccogliere gli input del territorio e trasmetterli alla Piattaforma nell'ambito di Food 2030 e veicolarli così alla Commissione EU e la sperimentazione di un modulo formativo nell'ambito del progetto.

La Piattaforma Food 2030 è formata da un EU think tank, composto da 15 esperti internazionali, e da 25 Living Lab a livello nazionale e locale, oltre alle 16 istituzioni parte del consorzio.