Strage Lutago: due feriti gravi trasferiti in Germania

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Sono stati trasferiti questa mattina in Germania, dagli ospedali di Bolzano e Brunico, i due giovani ancora ricoverati dopo il tragico investimento di dieci giorni fa a Lutago, in Valle Aurina.

Il loro rimpatrio è stato effettuato in aeroambulanza in terapia intensiva a cura della Croce Bianca altoatesina, insieme all'Arbeiter-Samariter-Bund.