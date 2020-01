Sci nordico: giovani fondisti invadono la val di Fiemme

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Invasione di giovani fondisti oggi in val di Fiemme per la prima giornata dello Skiri Trophy xContry sulle piste di Lago di Tesero, organizzato dal Gs Castello.

Prima ondata dei 1.300 "scoiattoli" con baby e cuccioli e con nomi importanti a primeggiare, come quello di Gabriele Carrara (baby), figlio degli ex azzurri Bruno Carrara e Veronica Cavallar, a primeggiare insieme a Nicole Falanelli di Modena.

Tra i cuccioli invece successo di Michela Biondini, figlia d'arte pure lei di un famiglia che ha primeggiato più volte in quello che una volta era il Trofeo Topolino e ora Skiri. Nella categoria cuccioli successo anche per il croato Matija Stimac.

In gara nella categoria Revival tanti "ex" col veronese Alex Massella e la bellunese Verena De Grandi su tutti.

Domani seconda giornata con le categorie ragazzi e allievi.