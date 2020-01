Boccia, pronti a valutare distorsioni della riforma 2001

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - "Valuteremo con i tecnici del ministero gli effetti della riforma del 2001 su alcuni temi indicati dal presidente Kompatscher. Se ci sono stati effetti distorsivi all'autonomia siamo pronti a trovare soluzioni, all'interno della legge quadro che metterà il Paese in sicurezza sul nodo delle autonomie differenziate".

Lo ha detto il ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, a seguito dell'incontro istituzionale con il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.

L'occasione di confronto sui principi di autonomia speciale e differenziata sarà, a detta di Boccia, l'incontro tra i presidenti delle regioni in programma a Palermo. "Invito il presidente Kompatscher a rassicurare anche l'Austria sulla nostra volontà di affrontare il tema", ha concluso.

Boccia ha poi assicurato l'elaborazione di una proposta per risolvere la questione dei medici di lingua tedesca a Bolzano nell'arco di un paio di settimane.