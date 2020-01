Sci: la Marcialonga spegne 47 candeline con 7.500 iscritti

(ANSA) - TRENTO, 17 GEN - Sono 47 le candeline che domenica 26 gennaio saranno spente con una affollata maratona sugli sci stretti da Moena a Cavalese per la Marcialonga: 7500 fondisti a percorrere in lungo e in largo prima la Val di Fassa e poi la Val di Fiemme. Domenica alle 7.50 un colpo di cannone lancerà la gara femminile, alle 8 i maschi del circuito Visma Ski Classics, a seguire tutti gli altri incolonnati nei binari da Moena fino a Canazei e poi giù fino a Molina, prima di affrontare la salita finale di Cascata e giungere a Cavalese. Se il ritmo sarà quello di Eliassen del 2019, alle 10.45 si potrà conoscere il vincitore della Marcialonga 2020. A bordo pista sono attesi 65.000 spettatori.

Sulla storica pista della Marcialonga, al Centro di Fondo di Lago di Tesero, sabato 25 gennaio, alle ore 13, si terrà anche la Marcialonga Stars, evento di beneficienza organizzato dalla Lilt e adatto a tutti, adulti e bambini.