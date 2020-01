Sci: cdm; combinata Wengen, in testa austriaco Mayer

(ANSA) - WENGEN (SVIZZERA), 17 GEN - L'austriaco Matthias Mayer in 1.41.40 e' al comando dopo la prova di discesa della combinata di cdm di Wengen. Secondo lo svizzero Gilles Roulin in 1.41.93 e terzo l'altro l'austriaco Daniel Danklmaier in 1.42.07. Subito dopo c'e' l' azzurro Dominik Paris 4/o in 1.42.19 mentre Riccardo Tonetti e' 7/o in 1.42.49.

Si gareggia sulla famosa Lauberhorn ma, trattandosi di combinata, con partenza di molto abbassata e su un tracciato accorciato di una quarantina abbondante di secondi rispetto a quello originale della pista. Per l'Italia c'e' poi piu' indietro Giulio Bosca in 1.43.21. La decisiva manche di slalom e' in programma alle ore 14. (ANSA).