Sci: cdm; Wengen, annullata seconda prova discesa

(ANSA) - WENGEN (SVIZZERA), 15 GEN - Dopo il perfetto svolgimento di quella di ieri, la prova cronometrata della discesa libera prevista oggi a Wengen è stata cancellata per far risparmiare le forze agli atleti visto che si tratta, con i 4.270 metri della pista del Lauberhorn, della discesa più lunga del mondo. Resta confermata l'ultima prova di domani.

Il programma di gare a Wengen potrebbe pero' subire modifiche per ragioni meteo. Il calendario prevede venerdì la combinata (discesa e slalom), sabato la libera e domenica lo slalom speciale. E' tuttavia prevista una forte nevicata nella notte tra venerdì e sabato ed è così possibile che gli organizzatori spostino a domenica la discesa per aver più tempo per risistemare la pista, anticipando a sabato lo slalom. (ANSA).