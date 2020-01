Fugatti, da Roma rischio di interventi su fiscalità

(ANSA) - TRENTO, 15 GEN - I temi dell'autonomia e delle dinamiche finanziarie che riguardano il Trentino sono stati al centro oggi di un incontro a Roma fra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro.

In particolare è stato affrontato il tema delle norme che devono disciplinare gli interventi statali sulla fiscalità trentina. "È noto - ha detto Fugatti - che le tante competenze che gestisce la nostra autonomia necessitano di adeguate risorse. Abbiamo pertanto posto all'attenzione del sottosegretario Fraccaro il rischio legato ad eventuali interventi governativi che metterebbero in difficoltà tale sistema, come potrebbe essere ad esempio la fiscalizzazione del bonus Renzi". Fraccaro ha espresso rassicurazioni sulla volontà del Governo di tutelare le autonomie e facilitarle nell'azione amministrativa, non certo metterle in difficoltà.