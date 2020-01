Trento Film Festival, 68/a edizione con la Georgia

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - La sezione "Destinazione..." della 68/a edizione del Trento Film Festival, in programma dal 25 aprile al 3 maggio, sarà dedicata alla Georgia.

Il tema è stato svelato in una conferenza stampa a palazzo Roccabruna, a Trento. La sezione, arrivata alla 10/a edizione, si avvale del patrocinio dell'ambasciata della Repubblica di Georgia in Italia. "La Georgia è una nazione che si distingue sia per la vitalità della cinematografia, ammirata da maestri come Federico Fellini, sia per per lo slancio alfa modernità, perseguita senza rinunciare alle peculiari e profonde tradizionali culturali", ha detto il presidente del Trento Film Festival, Mauro Leveghi.

Il programma completo della manifestazione cinematografica, che quest'anno prevede anche un ambito dedicato alla viticoltura di montagna, sarà svelato a fine febbraio.