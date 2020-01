Tentata rapina in parcheggio parco, indagini

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - Indagini sono in corso per individuare i due malviventi che domenica sera hanno aggredito e tentato di rapinare una coppia di ventenni ferma in auto nel parcheggio del parco di Martignano, sulla collina di Trento.

Secondo il racconto dei giovani, due individui a volto coperto e armati di pistola e coltello, hanno infranto i vetri dell'auto intimando loro di consegnare soldi, portafogli e cellulari. Uno dei malviventi ha tentato di trascinare fuori dal mezzo la ragazza afferrandolo per un braccio. Di fronte però alla reazione dei giovani, i due rapinatori sono scappati. Dopo aver raccolto le testimonianze, i carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili alle indagini.