Sci: 1/a prova Wengen a Caviezel, bene azzurri con Paris 3/o

(ANSA) - WENGEN (SVIZZERA), 14 GEN - Lo svizzero Mauro Caviezel in 2.27.78 seguito dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle in 2.27.88 sono stati i più' veloci nella prima prova in vista della discesa di sabato a Wengen sui 4.270 della pista Lauberhorn, la piu' lunga del circuito di coppa del mondo . Ma molto bene si sono comportati anche gli azzurri. Il terzo tempo e' infatti stato realizzato ad Dominik Paris in 2.27.92, su una pista dove mai e' salito sul podio. Subito dopo con il quarto tempo in 2.27.97 c'e' Mattia Casse mentre Matteo Marsaglia in 2.28.66 ha realizzato il sesto.

In pista e' tornato anche Christof Innerhofer per quello che dovrebbere esser il suo rientro alle competizioni dopo un intervento chirurgico della scorsa primavera. Innerhofer ha fermato i cronometri su 2.29.37, oltre il 20/o tempo. Piu' indietro Peter Fill in 2.30.22 , Emanuele Buzzi in 2.230.61 e Davide Cazzaniga in 2.31.24.

Domani e dopodomani sono previste altre due prove mentre nel programma di Wengen ci sono venerdi' una combinata tra discesa e slalom, sabato la classica discesa e domenica uno slalom speciale. (ANSA).