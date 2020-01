Marcialonga, al via Petter Northug e Dario Cologna

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - Petter Northug con il pettorale numero 200, Dario Cologna con il numero 100: due campionissimi, due leggende dello sci di fondo hanno scelto di affrontare una gara altrettanto leggendaria, la Marcialonga di Fiemme e Fassa del 26 gennaio.

I fenomeni del circuito Visma Ski Classics specializzati nelle sfide 'long distance' avranno dunque due avversari in più, con lo svizzero a scendere direttamente dalla Coppa del Mondo, dall'alto dei suoi quattro ori olimpici, uno mondiale, quattro trofei di Coppa del Mondo e anche quattro Tour de Ski, mentre Northug, 84 podi in Coppa del Mondo, 13 ori mondiali e 2 ori olimpici, sta invece sudando per tornare ad un buon livello dopo il ritiro. Il 34enne norvegese aveva partecipato alla Marcialonga nel 2012 giungendo decimo.

Al via ci sarà anche Marco Melandri con il numero rappresentativo di una carriera, il 33.