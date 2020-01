Trento e Bolzano top per dipendenti pubblici

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - La media in Italia è di 4,6 dipendenti pubblici ogni 100 abitanti con variazioni significative tra le regioni. In Val D'Aosta, a Trento e Bolzano si superano i 7 dipendenti per ogni 100 abitanti mentre in Lombardia sono appena 3,7 e in Puglia 4,1 (4,3 in Campania e Veneto).

In Italia operano quasi 13.000 istituzioni pubbliche (12.874) nelle quali prestano servizio circa 3,5 milioni di persone comprese quelle delle forze armate e coloro che lavorano nelle ambasciate e negli istituti di cultura all'estero. Il dato è stato rilevato dal Cnel nella Relazione 2019 al Parlamento e al Governo. I Comuni che rappresentano il 62,2% delle unità istituzionali impiegano solo l'11,8% dei dipendenti pubblici. Il personale non dipendente è impegnato soprattutto nell'Università e nelle aziende e enti del servizio statistico nazionale. Tra il 1991 e il 2015 - si legge - si è registrato un calo di oltre 300.000 unità di personale.