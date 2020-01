Delago 2/a in discesa Zauchensee, vince Suter

(ANSA) - ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (AUSTRIA), 11 GEN - L'azzurra Nicol Delago, 24 anni e terzo podio in carriera, in 1.19.08 e' arrivata 2/a nella discesa di cmd di Zauchensee. Ha vinto, 25 anni e primo successo in carriera, la svizzera Corinne Suter in 1.18.79 mentre terza e' arrivata l'altra elvetica Michelle Gisin in 1.19.77.

Prestazione complessiva molto buona per le ragazze jet azzurre su una pista varia e complessa con partenza pero' abbassata a causa di nebbia in quota che ne ha tolto la ripidissima parte iniziale e disturbato la gara. Infatti tra le migliori ci sono ancora Sofia Goggia 4/a in 1.19.80 e Francesca Marsaglia 5/a in 1.20.00. In classifica ci sono poi Federica Brignone in 1.20.84 e, piu' indietro, Nadia Delago in 1.20.92 ed Elena Curtoni 1.20.95. Domani nella localita' del salisburghese e' in programma una combinata tra una prova di superG ed una manche di slalom speciale. L'azzurra piu' quotata e' Federica Brignone. (ANSA).