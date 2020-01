Sci: trauma distorsivo per Moelgg, nuovi controlli

(ANSA) - ADELBODEN (SVIZZERA), 11 GEN - E' un trauma distorsivo al ginocchio destro quello subito dalla azzurro Manfred Moelgg durante il gigante di Coppa del mondo di Adelboden. Lo ha accertato - fa sapere la Fisi - una risonanza magnetica effettuata in Svizzera. Questa sera Moelgg sarà ancora rivalutato in Italia dalla equipe medica della federsci per determinare nel dettaglio le conseguenze dell'incidente. (ANSA).