Strage Luttago, grave giovane ricoverato

(ANSA) - BOLZANO, 8 GEN - Restano gravissime le condizioni del giovane turista tedesco ricoverato in rianimazione all'ospedale di Bolzano, dopo l'incidente stradale di Luttago che è costato la vita a sette ragazzi. Un altro paziente è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di Brunico e uno a Innsbruck. La gran parte degli altri feriti nel frattempo sono stati dimessi.

Sono tornate in Germania anche le salme delle vittime dopo il nullaosta della Procura di Bolzano.