Sci: slalom Campiglio; in testa svizzero Yule, Vinatzer 11/o

(ANSA) - MADONNA DI CAMPIGLIO, 08 GEN - Lo svizzero Daniel Yule in 47.56 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Madonna di Campiglio. Lo seguono - su un fondo duro e compatto che tiene bene i diversi passaggi -il norvegese Henrik Kristoffersen in 47.75 e lo svedese Andre Myhrer in 47.96.

Miglior azzurro, con una prova complessiva di squadra al di sotto delle attese, e' il giovane Alex Vinatzer con l'11/o tempo in 48.51. Reduce dal terzo posto di Zagabria, il ventenne gardenese e' partito alla grande sino a metà' percorso rallentando pero' sul finale con cambio di pendenza all'attacco del ripido muro su un tracciato decisamente angolato.

Per l'Italia- con il consueto gran pubblico e gran tifo lungo il sempre difficile ed impegnativo Canalone Miramonti - ci sono poi il veterano altoatesino Manfred Moelgg 15/o in 48.79 seguito in 16/a posizione da Giuliano Razzoli in 48.85 e dal giovane Simon Maurberger in 49.01. L'atteso trentino Stefano Gross ha chiuso piu' indietro in 49.10 ed è' parso non trovare mai il giusto ritmo. Seconda decisiva manche alle ore 20.45. (ANSA).