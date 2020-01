Da settembre nuovi bus tra Trento e Povo

(ANSA) - TRENTO, 8 GEN - Nel settembre di quest'anno il servizio di trasporto pubblico nella tratta fra Trento e Povo potrà contare su ulteriori bus snodati e garantire gli attuali tempi di percorrenza dell'intera tratta pari a circa 15 minuti.

A darne notizia è il presidente della Provincia Maurizio Fugatti nella sua risposta ad un'interrogazione di Lucia Coppola. La consigliera di Futura sollecitava la Giunta a prendere posizione in merito alla realizzazione di un collegamento veloce alternativo alla gomma fra Trento, Mesiano e Povo.

Fugatti risponde che la Giunta provinciale è disponibile ad individuare soluzioni condivise tra Comune di Trento, Università e Trentino Trasporti per migliorare il collegamento fra la città, Mesiano e Povo, valutando innanzitutto la possibile realizzazione di una funicolare a terra su rotaia. Aggiunge che comunque soluzioni alternative meno strutturate della funicolare (come l'ipotesi di un ascensore) potrebbero essere prese in considerazione.