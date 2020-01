Atletica: Campaccio; doppietta Etiopia con Tuemay e Tesfay

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - SAN GIORGIO SU LEGNANO (MILANO), 6 GEN - Doppietta dell'Etiopia nella 63/a edizione del Campaccio, ma anche buone prove degli azzurri. La stagione 2020 del Cross si apre con sfide appassionanti, vinte da Mogos Tuemay al maschile e Fotyen Tesfay tra le donne. In chiave italiana, il bronzo europeo Yeman Crippa resta sempre in lotta per il podio che gli sfugge in volata, ed è quarto al traguardo, mentre la campionessa continentale under 20 Nadia Battocletti chiude sesta, dopo una gara condotta per buona parte nel gruppo di testa. Entrambi confermano lo stesso piazzamento dell'anno scorso in questa grande classica della corsa campestre, quarta tappa del circuito World Athletics di specialità.

In una bella giornata di sole, il 22enne etiope Mogos Tuemay prende il largo alla fine del penultimo dei cinque giri e si impone in 29:01 sui 10 chilometri davanti al connazionale Lamecha Girma (29:11), vicecampione mondiale dei 3000 siepi. Poi il keniano Robert Keter (29:13), nel duello per la terza posizione, riesce ad avere la meglio soltanto nei metri conclusivi su Crippa (29:18). Applausi anche per Marouan Razine: il campione italiano dei 5000 metri, sesto in 29:36, si prende la soddisfazione di superare lo svedese oro europeo Robel Fsiha (29:37). Nella top ten anche il carabiniere Yohanes Chiappinelli.

Al femminile successo della 21enne Fotyen Tesfay, che si porta al comando nell'ultimo giro e piazza la volata decisiva in 19:27 sui 6 km per sorprendere la keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, argento mondiale dei 5000 metri e vincitrice nella recente BOclassic di San Silvestro a Bolzano, seconda con lo stesso crono (19:27). Sul podio ancora il Kenya con Gloriah Kite, terza in 19:29 nei confronti dell'etiope Alemitu Tariku (19:37) e della keniana Eva Cherono (19:45). La migliore delle azzurre è la Battocletti, sesta. (ANSA).