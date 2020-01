Minaccia di morte per mancata precedenza

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - Un sessantenne di Commezzadura è stato denunciato per violenza privata e minaccia e dovrà pagare diverse contravvenzioni per una serie di infrazione al codice della strada. Le sanzioni ammontanto ad oltre 300 euro, a cui seguirà una decurtazione di ben 18 punti patente e la segnalazione alla competente autorità per il ritiro della patente.

L'uomo, alla guida della propria utilitaria, aveva incrociato un'autovettura guidata da una donna di 35 anni che non aveva rispettato una precedenza. L'uomo, furibondo, aveva rincorso e raggiunto la macchina dalla donna, costringendola con una brusca manovra a fermarsi. Aveva messo la sua auto di traverso e, sceso dal veicolo aveva sfogato la sua rabbia contro la donna minacciandola di morte, aprendo e chiudendo violentemente, e più volte, la portiera dell'auto della donna. Si era nervosamente rimesso alla guida ed aveva eseguito una pericolosa inversione ad "U". I fatti, accaduti qualche giorno prima di Natale, sono stati ricostruiti dai carabinieri di Malè.