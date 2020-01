Cdm slittino, vittoria per Lanthaler

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - A Winterleiten in Stiria l'avvio della stagione di coppa del mondo di slittino su pista naturale è stato di buon auspicio per l'azzurra Evelin Lanthaler (Ita) che ha vinto nel singolo. Nello slittino doppio si sono imposti i russi Pavel Porshnev/Ivan Lazarev.

Lanthaler ha vinto con 1,22 secondi di anticipo rispetto alla sua compagna di squadra Greta Pinggera (Ita), mentre Tina Unterberger (A) è arrivata terza con un distacco di 1,85 secondi.

Nello slittino doppio i russi Pavel Porshnev/Ivan Lazarev in 2:35.13 hanno lasciato dietro di sè per un soffio il duo Patrick Lambacher/Matthias Lambacher, mentre al terzo posto con un distacco di soli 0,11 secondi si sono piazzati Patrick Pigneter/Florian Clara.

Domani a Winterleiten si disputerà la gara di singolo maschile e la gara in coppie formate da donne e uomini.