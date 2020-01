Tour de Ski, Klaebo trionfa alla mass start

(ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Johannes Klæbo ha trionfato oggi al Centro del fondo di Lago di Tesero nella prova Mass Start del Tour de Ski. Il norvegese ha preceduto i tre russi Sergej Ustiugov, Alexander Bolshunov, che resta leader nella classifica generale, e Andrej Larkov. Quinto l'altro norvegese Sjur Roethe, sesto Dario Cologna.

Il miglior azzurro è stato ancora una volta il trentino Giandomenico Salvadori in 19/a posizione.

I giochi per il titolo assoluto del Tour de Ski restano aperti con Bolshunov a vantare 18 secondi di vantaggio sullo stesso Klaebo e 21 sul connazionale Ustiugov. Più staccati Roethe e Niskanen ad oltre un minuto.

Vittoria norvegese anche nella mass start femminile con Astrid Jacobsen che ha preceduto in volata la svedese Ebba Andersson e la tedesca Katharina Hennig.

Domani si replica con una sprint che potrebbe esaltare Federico Pellegrino, giunto oggi 43/o, prima dell'epilogo di domenica all'Alpe Cermis.