Sanità: al via in Trentino esenzione ticket

(ANSA) - TRENTO, 2 GEN - Con il nuovo anno vengono abrogati in Trentino i ticket per ricette e prestazioni specialistiche (rispettivamente 1 e 3 euro), così come previsto dalla legge finanziaria 2020-2022 che il Consiglio provinciale ha approvato poco prima di Natale.

Lo comunica la Provincia precisando che in questa prima fase l'esenzione non terrà conto del reddito dei richiedenti, "come prevedeva lo schema originario del provvedimento quando la Giunta provinciale lo propose". In aula era stata accolta la proposta presentata dalle minoranze per introdurre il limite dei 60.000 euro annui per nucleo familiare superato il quale decade la possibilità di chiedere l'esenzione dal ticket di 3 euro sulle ricette per prestazioni specialistiche. Per il momento l'esenzione vale per tutti, almeno fino a quando l'Azienda sanitaria sarà in possesso dei dati riferiti alla situazione reddituale dei richiedenti. L'abolizione dei ticket prevede un costo totale di 5,8 milioni di euro.