In auto con mezzo kg di hashish, arrestato a Imer

(ANSA) - TRENTO, 31 DIC - Arrestato dai carabinieri un cinquantenne residente nel Primiero trovato in possesso di cinque panetti di hashish del peso di un etto ciascuno.

L'uomo, straniero, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato fermato a bordo della sua auto in località Pontetto nel comune di Imer. Prima che potesse disfarsi dell'hashish gettandolo nel bacino della diga, i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. L'uomo è stato quindi processato per direttissima e condannato alla pena di un anno di reclusione e la multa di 6.000 euro.