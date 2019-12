Casa: Itea, al via servizio messaggistica per manutenzioni

(ANSA) - TRENTO, 31 DIC - Dal 7 gennaio partirà il nuovo servizio di messaggistica sugli interventi di manutenzione da parte di Itea presso gli immobili della società.

Il sistema di messaggistica - dice una nota - sarà attivo per tutti quegli utenti che dispongono già di un indirizzo e-mail o, in alternativa, di un numero attivo di telefono cellulare. Un breve messaggio informerà l'utente della ricezione della richiesta di intervento manutentivo presso il sistema informatico, e così di seguito ad ogni fase significativa dell'intervento.

"L'obiettivo - spiega il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini - è essere il più possibile efficaci ed efficienti nel servizio di manutenzione, fornendo tutte le informazioni utili per soddisfare, in maniera trasparente, la richiesta degli utenti".