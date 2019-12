Set film sostenibili in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Dal 1/o gennaio 2020 Idm Alto Adige acquisirà la competenza per le attività di sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive. L'azienda speciale della Provincia si occuperà dunque in futuro, oltre che della valutazione e della scelta dei film, anche dell'analisi delle richieste di finanziamento che sino ad ora facevano capo alla Ripartizione provinciale economia. I procedimento risulterà in questo modo semplificato, per il futuro si punta sul tema della sostenibilità, ha comunicato il governatore Arno Kompatscher.