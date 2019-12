Sci nordico: Tour de ski domani approda a Dobbiaco

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Da domani Dobbiaco (Bolzano) ospita il Tour de Ski, la gara a tappe dello sci di fondo.

Martedì ci saranno le prove individuali, con gli uomini a scattare alle 12.30 e le donne alle 15: 15 km alla Nordic Arena da affrontare per i primi e 10 km per le seconde. Le competizioni verranno "completate" dalle sfide pursuit del primo gennaio, 10 km per le donne alle ore 11.40 e 15 km per gli uomini alle ore 13.

Gli azzurri giocano in casa ma per loro un exploit sulle piste dell'alta Pusteria sarà difficile, il ct Marco Selle si concentra su un programma ambizioso: "Stiamo cercando di dare vita al settore giovanile, portando avanti ragazzi di talento".

Per quanto riguarda le graduatorie assolute dopo le tappe svizzere, a comandare provvisoriamente è il norvegese Johannes Klaebo, davanti al russo Alexander Bolshunov. Tra le donne a sorpresa domina la russa Natalia Nepryaeva con la slovena Anamarija Lampic seconda e l'attesa Johaug terza a 5". (ANSA).