Recuperati due escursionisti bloccati sopra lago di Garda

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - Intervento in notturna del soccorso alpino per recuperare due escursionisti in difficoltà sul sentiero dei Contrabbandieri, a picco sul lago di Garda, a valle dell'abitato di Pregasina.

I due escursionisti, un uomo e una donna, hanno chiamato il '112' ieri sera perché non erano più in grado di proseguire a causa dell'affaticamento. Sul posto è intervenuto l'elicottero che, grazie ai visori notturni, ha individuato i due escursionisti. Recuperati con il verricello, i due escursionisti, illesi, sono stati trasportati fino al campo sportivo di Riva del Garda.