Politica: Leonardi, FI alle comunali con Lega e civiche

(ANSA) - TRENTO, 30 DIC - "Ho accettato l'incarico di coordinatore regionale dal presidente Silvio Berlusconi con spirito di servizio. L'obiettivo primario che mi sono posto è ricreare il movimento su tutto il territorio, tornando in mezzo alla gente". Lo ha detto il nuovo coordinatore di Forza Italia del Trentino Alto Adige Giorgio Leonardi, che sostituisce Michaela Biancofiore, uscita dal partito all'indomani della sua nomina. Dal nuovo coordinatore mano tesa a Biancofiore: "Le porte del partito sono aperte a tutti", ha detto. "Alle elezioni comunali del 2020 ci presenteremo in tutti i territori con il nostro simbolo, all'interno della coalizione di centrodestra con la Lega e le civiche", ha precisato. Nel coordinamento entra anche Gabriella Maffioletti, vice coordinatrice regionale. Entro i primi mesi del 2020 verranno ricreati i coordinamenti provinciali di Trento e Bolzano, attualmente commissariati, e verrà riaperta la sede di Trento. Gli iscritti in Trentino Alto Adige sono tra i 400 e i 500.