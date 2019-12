Kompatscher, grande sforzo prevenzione valanghe

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - "L'impegno per prevenire valanghe è massimo in Alto Adige. Ogni giorno sul territorio sono impegnate le commissioni per valutare i pericoli e sono importanti anche gli impegni per i lavori di messa in sicurezza". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher. La giunta provinciale, durante la sua ultima seduta dell'anno, ha ricordato le tre vittime della valanga di sabato scorso in Val Senales.