Giunta Aa, 50 sedute e 1200 delibere

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher durante la conferenza stampa al termine dell'ultima seduta dell'anno ha presentato i numeri della Giunta provinciale a fine 2019: 50 sedute, 1.200 delibere, quasi 27.000 decreti.

L'attività dell'esecutivo e dell'amministrazione documentata da 3.600 comunicati dell'Agenzia di stampa e comunicazione. Numeri in crescita per i social media della Provincia in tre lingue: 22.000 like su Facebook, 10.000 follower su Twitter.