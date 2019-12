Traffico intenso su A22 e nelle valli

(ANSA) - BOLZANO, 28 DIC - Sull'autostrada del Brennero in direzione nord tra Nogarole Rocca e Trento Nord si registrano rallentamenti e code per traffico intenso.

Rallentamenti e code anche sulla statale della Val Pusteria in direzione Brunico tra l'uscita autostradale di Bressanone e Rio di Pusteria e tra Vandoies e Chienes, mentre in direzione Bressanone tra Vandoies e Sciaves.

Anche sulla statale della Val Gardena ci sono rallentamenti e code per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Ortisei e S. Cristina, mentre in Val Badia si registrano rallentamenti in direzione Brunico a S. Lorenzo. La Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano informa, inoltre, che è stato istituito un senso unico alternato per caduta sassi in Val Passiria tra Saltusio e Sorgente.

Osservano la chiusura invernale i seguenti passi: Passo dello Stelvio, Passo Rombo, Passo Pennes, Passo delle Erbe (raggiungibile dalla Val Badia) e Passo Stalle.