Natale:Bolzano festeggia nuovo anno con'Happy Moon Year2020'

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Sarà un San Silvestro nel segno della "Happy Moon Year 2020" l'ultimo dell'anno a Bolzano. Organizzata dalla Città di Bolzano, la festa in piazza del Tribunale sarà ispirata a quel 1969, era il 20 luglio, quando l'Apollo 11 giunse sulla luna. A fare ballare ed emozionare ci penseranno dalle 21,30 gli Hush Puppies con funky e rock, I The Giggers con musica anni '70 e '80, i Dj Luca Ice, Fabio Elle e spettacolo di luci della Lux Arcana. Per l'occasione la città di Bolzano, organizzatrice dell'evento che sarà presentato da Anna Zangerle e Gabriele Mazzoni, ha allestito, in collaborazione con la Provincia Autonoma, una mostra nel museo di Scienze Naturali dedicato alla Luna. Non solo. Gli ospiti della capitale delle Dolomiti, fino al 6 gennaio, potranno passeggiare in piazza Walther e dintorni tra i mercatini di Natale, organizzati dalla locale Azienda di Soggiornoe Turismo di Bolzano: oltre 100 banchi che racchiudono le tradizioni dell'Alto Adige. Per gli amanti della neve, a poco meno di mezz'ora di macchina da Bolzano, le piste di Obereggen, cuore del comprensorio del Latemar con le trentine Pampeago e Predazzo, offrono piste di tutti i livelli, piste di slittino, snowpark e sentieri per passeggiate in una Natura incontaminata. Ed il rifugio Oberholz in cui, tre settimane fa, i cantanti pop Benji e Fede hanno registrato il video-clip «Magnifico Difetto» che in 6 giorni è stato visto, sul canale youtube di Warner Music Italy, da 1 milione di utenti. (ANSA).