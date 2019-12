Ricercato per tentata rapina arrestato al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 24 DIC - I poliziotti del Commissariato del Brennero hanno rintracciato a bordo di un treno proveniente da Monaco un cittadino marocchino, di 23 anni, ricercato per una tentata rapina commessa a Torino. Il provvedimento di ricerca era del giugno di quest'anno.

Il giovane, arrestato, è stato inoltre denunciato alla Procura di Bolzano per falsa attestazione di generalità personali in quanto ha fornito generalità appartenenti ad un altra persona in regola sul territorio nazionale. L'arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Bolzano.