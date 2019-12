Natale, animali di ghiaccio in Val di Peio

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Un gallo cedrone, un gufo, un'aquila ed una lince sono spuntati nel piazzale delle Terme di Peio.

Sculture di neve realizzate da un gruppo di ragazzi del Liceo artistico di Fassa. Un tributo ghiacciato al Parco Nazionale dello Stelvio, un modo per celebrare i due elementi protagonisti della Val di Peio: il bosco e l'acqua. Il lavoro svolto dai ragazzi del liceo a Peio Fonti, sarà inaugurato il prossimo weekend. Le statue, alte 4 metri e larghe 3, hanno richiesto diversi giorni di lavorazione. La difficoltà di realizzazione è principalmente dovuta alle condizioni metereologiche avverse di questi ultimi giorni in Valle. Le sculture di neve e l'igloo per i bambini di Peio Fonti sono solo una delle attrazioni previste nell'ambito del "Bosco incantato", cartellone di eventi culturali proposto dal Comune di Peio, in collaborazione con il Consorzio Turistico Pejo3000, dal 21 dicembre al 6 gennaio prossimo in Val di Peio.

Il "bosco" realizzato a Cogolo, grazie anche alla straordinaria collaborazione dei volontari dall'assessore Pretti, vede abeti rossi e bianchi addobbati con prodotti di recupero, diversi in base al tipo di attività commerciale: palline di alluminio realizzate con carta stagnola, parti delle bottiglie di plastica (che nella vicina ski area sono bandite da qualche settimana). In questo modo gli addobbi diventano un messaggio prezioso per insegnare ai turisti, soprattutto ai più piccoli, che anche i prodotti di scarto, in apparenza senza alcun valore, possono essere riusati, con beneficio per la qualità di vita delle comunità locali e per l'ambiente.

In Piazza Monari, sorge poi la Biblioteca di Babbo Natale. I visitatori potranno assistere a concerti musicali, degustazioni, ciaspolate, laboratori per adulti e bambini, fiaccolate accompagnati dai maestri di sci. E ovviamente, ci si scalderà con bevande calde, alcoliche e analcoliche accompagnate da degustazioni di prodotti tipici. Ad inizio anno, inoltre, l'Orchestra delle Alpi si esibirà nell'auditorium del Parco Nazionale dello Stelvio.