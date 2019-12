Biancofiore lascia Forza Italia

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "Con la morte nel cuore, ma anche liberata. La Forza Italia nella quale sono nata e cresciuta, non esiste più". Così Micaela Biancofiore, annuncia in nottata di aver lasciato il partito in cui ha militato per 26 anni. La deputata, che ora passerà al gruppo misto sembra non condividere più le scelte della dirigenza: "siamo diventati come i grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone", si limita a commentare.