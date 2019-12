A22, traffico intenso il 26 dicembre e 2, 5 e 6 gennaio

(ANSA) - TRENTO, 24 DIC - Saranno il 26 dicembre, il 2, il 5 ed il 6 gennaio le giornate con traffico più intenso sull'A22.

Lo riferisce la società autostradale invitando quanti si sposteranno nelle giornate festive per raggiungere le località turistiche a consultare le previsioni del traffico (www.autobrennero.it) prima di pianificare i propri viaggi, cercando di evitare le fasce orarie nelle quali è più probabile una congestione dell'arteria.

Per "mantenere l'infrastruttura nelle migliori condizioni di esercizio possibili", Autobrennero "ha cura di non prevedere cantieri nei giorni di traffico intenso e aumenta il numero di mezzi di assistenza e soccorso, mobilitando tutto il personale necessario anche durante le festività". La società ricorda inoltre che fino al 15 aprile vige l'obbligo, per chi transita lungo la A22, di dotarsi di pneumatici invernali o di avere a bordo le catene da neve.