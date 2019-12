Sci: gigante parallelo Badia, solo due azzurri qualificati

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Sono solo due gli azzurri che nel pomeriggio si sono qualificati tra i 32 atleti ammessi al gigante parallelo di Alta Badia. Sono le giovani leve Hannes Zingerle 17/o e Simon Maurberger 21/o. Le qualificazioni - in una gara per la prima volta diventata disciplina a sé stante con propria classica e relativa coppa - sono state ottenute con i migliori 32 tempi sommati in due manche. La gara vera e propria comincia alle 18,15 dai 16/i ad eliminazione diretta. (ANSA).