Inaugurata a Valdaone piazzola per elisoccorso

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - Inaugurata a Valdaone una nuova piazzola per l'atterraggio degli elicotteri per le emergenze.

"E' un'opera fondamentale per la sicurezza, perché punta ad accorciare le distanze dalle valli alla città", ha sottolineato il vice presidente della Provincia di Trento, Mario Tonina.

"Il Comune - ha detto la sindaca di Valdaone, Ketty Pellizzari - aveva programmato la realizzazione della piazzola per garantire un punto di riferimento veloce, sicuro, efficiente e rispondente alle esigenze della comunità nelle operazioni di soccorso e di emergenza, dovute tra l'altro alle sempre più numerose attività di attrazione turistica della valle, come l'arrampicata su roccia e su ghiaccio, le escursioni all'interno del Parco naturale Adamello Brenta, lo sci alpino e lo sci di fondo e la mountain bike".