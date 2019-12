Arresti per cocaina ed eroina a Trento e Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 23 DIC - La Guardia di finanza di Trento e la Squadra mobile di Bolzano hanno sequestrato in due distinte operazioni una quanità rilavante di cocaina ed eroina.

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Trento 600 dosi tra cocaina e marijuana e ha arrestato e denunciato due persone residenti in città per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel corso di un controllo nella zona industriale di Trento nord, le unità cinofile della Compagnia di Trento hanno individuato un giovane tunisino, già noto per reati legati alla droga. Dopo essere stato pedinato, l'uomo è stato mentre stava nascondendo dietro ad un cespuglio un barattolo in plastica. Al suo interno i finanziari hanno trovato cocaina. A questo punto è stata perquisita l'abitazione del giovane tunisino dove sono stati trovati 3.000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il nordafricano è stato quindi arrestato. Nel corso della stessa operazione è stato denunciato un cittadino italiano che, inconsapevole di ciò che stava accadendo, si era trovato a passare nella zona dei controlli. In casa i finanzieri hanno trovato due etti di marijuana, un bilancino di precisione e 300 euro. Da qui la denuncia.

La squadra mobile della questura di Bolzano ha arrestato un cittadino albanese di 30 anni, A.K. le sue iniziali, per detenzione di 500 grammi di eroina e 270 grammi di cocaina. L'uomo è stato fermato per un controllo sull'autostrada del Brenner a seguito della chiamata di un automobilista che aveva segnalato la presenza di due autovetture che alternavano tratti ad alta velocità con improvvisi rallentamenti.