Rösch vuole restare sindaco di Merano

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - "Ebbene sì, mi ricandido.

Da soli non possiamo cambiare il mondo ma ciascuno di noi può dare il proprio contributo per migliorare l'ambiente che lo circonda, la comunità di cui fa parte". Con queste parole il sindaco di Merano Paul Rösch conferma la sua ricandidatura alle comunali del 3 maggio.

Rösch, eletto nel 2015 con una lista civica verde, ribadisce in un post su Facebook "questa mia fede nei piccoli passi e nel dialogo che mi ha accompagnato negli ultimi quattro anni e mezzo. Ho sempre cercato di lavorare per il dialogo, tra politici, tra giunta e consiglio comunale, tra i partiti, tra i quartieri, tra le generazioni, tra i gruppi linguistici, tra popolazione locale e immigrati".