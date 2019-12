Parcheggio ospedale S.Chiara,fino a gennaio 200 posti gratis

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - Fino al 6 gennaio saranno disponibili gratuitamente circa 200 posti auto all'ospedale S.Chiara di Trento per i cittadini e i dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dal 7 gennaio riprenderanno i lavori del cantiere 'mobile' per la costruzione del nuovo parcheggio lasciando comunque sempre una disponibilità parziale di posti auto.

Il parcheggio verrà definitivamente aperto a pagamento nel prossimo marzo, informa il Comune.

Il parcheggio, a fine lavori avrà le seguenti caratteristiche: area di sosta a pagamento con 192 posti auto, equipaggiata con un impianto di controllo accessi, con pagamento a fine sosta. Tariffa oraria: 0,50 euro, tariffa massima giornaliera: 3 euro. Spazi di sosta a tempo presso la stazione 22 posti auto; spazi di sosta gratuiti per dipendenti Apss (20 posti auto). Gli spazi complessivi sono incrementati di circa 100 posti auto rispetto a maggio 2019, oltre alle migliorie qualitative, sottolinea il Comune.