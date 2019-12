Incendio distrugge ristorante a Nago Torbole

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - Un incendio ha gravemente danneggiato la scorsa notte il ristorante di cucina messicana Tex Mex di Nago Torbole. Non ci sono stati feriti.

Una famiglia è stata tratta in salvo e un appartamento adiacente al ristorante è stato evacuato.

Le fiamme sono state spente dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco volontari della zona e dei permanenti di Trento. Ancora da chiarire le cause del rogo. I danni sono molto ingenti.